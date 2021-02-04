Меркель заявила, что поворотная точка второй волны пандемии в ФРГ пройдена

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Поворотный пункт второй волны пандемии пройден, но ситуация все еще остается крайне напряженной. Об этом заявила в четверг в эфире телеканалов RTL и NTV канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Поворотный пункт второй волны пройден, - сказала она. - Я вижу слабый свет в конце туннеля, но времена очень сложные".

"Сейчас наступило сложное время, мы столкнулись с тем, чего не было уже сто лет, последней была пандемия испанского гриппа. Это меняет мир", - сказала она.

Канцлер ушла от ответа на вопрос, возможно ли снятие коронавирусных ограничений в Германии после 14 февраля. "Нельзя давать фальшивых надежд, нужно оставаться реалистами", - отметила она, добавив, что нужно продолжать следить за ситуацией в предстоящие дни, несмотря на положительную динамику последних недель. Ситуация, по ее мнению, "требует максимальной гибкости" со стороны населения и политиков.

"Быстрое открытие [точек общепита, образовательных учреждений] и быстрое закрытие, как было в некоторых соседних странах, делу не поможет, - добавила Меркель. - Мы не можем себе позволить оказаться в ситуации, в которой сейчас оказалась, скажем, Португалия".