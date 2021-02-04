Власти Костромской области разрешили работать ресторанам и кафе до 1 часа ночи

КОСТРОМА, 4 февраля. /ТАСС/. Кафе и ресторанам в Костромской области разрешили работать до 1 часа ночи, ранее из-за пандемии коронавируса они могли работать только до 23 часов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

"Продлен режим работы ресторанов и кафе до 1 часа ночи. Отменены требования к персоналу ресторанов, кафе, гостиниц, бань и торговых центров по наличию справок на COVID-19, запрет на пользование бассейнами в банях, сняты ограничения по размещению гостей в гостиницах в одноместном или семейном номере. Кроме того, в торговых центрах разрешили использовать скамейки для инвалидов, пожилых, с детьми до 3 лет, беременных", - говорится в сообщении.

Также в регионе отменили ограничения по количеству туристов в экскурсионных группах при посещении туристических объектов, музеев.

В Костромской области сохраняется запрет на проведение дискотек и развлекательных мероприятий. До 23 февраля запрещено проведение публичных мероприятий с численностью участников более 10 человек.

"В данный момент видим угрозу распространения коронавирусной инфекции. На территории Костромской области проходят мероприятия, на которых не соблюдаются необходимые противоэпидемиологические меры. Люди там находятся без средств индивидуальной защиты, не соблюдается социальная дистанция, что может привести к угрозе распространения опасного заболевания", - цитирует пресс-служба главного санитарного врача по региону Александра Кокоулина.

По данным оперативного штаба региона, за сутки в Костромской области выявлено 40 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся выросло до 17 225. С начала пандемии 14 527 человек выздоровели, 302 пациента умерли.