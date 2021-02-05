Минобороны объявило о начале конкурса для журналистов "Медиа-Ас-2021"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минобороны России начинает прием журналистских работ для участия в седьмом Всероссийском фестивале прессы "Медиа-Ас-2021".

Как рассказали в военном ведомстве, принять участие в конкурсе смогут журналисты, чьи публикации посвящены деятельности Вооруженных сил РФ. Конкурс будет проходить в два этапа: окружной - на уровне военных округов, и финальный - в масштабе ВС России.

"Первый этап стартует сегодня и продлится до 1 июля 2021 года. Одновременно в четырех военных округах и на Северном флоте компетентное жюри будет отбирать лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ. Победители окружного этапа смогут принять участие в финальном этапе фестиваля", - сообщили в военном ведомстве.

По данным министерства, финал конкурса пройдет в ноябре 2021 года. В этом году награждение победителей будет в девяти номинациях для теле- и радиожурналистов, фотокорреспондентов, корреспондентов информационных агентств, газет, журналов и интернет-ресурсов.

Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-Ас" впервые прошел в 2015 году по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной РФ собираются представители СМИ со всех уголков страны для того, чтобы получить приз за вклад в освещение военной и оборонной тематики.

За шесть лет в фестивале приняло участие несколько тысяч российских журналистов. Награды журналистам вручает руководство военного ведомства, главные редактора центральных телеканалов, печатных изданий и информационных агентств, политики, известные спортсмены и общественные деятели.