Эксперты допустили, что вакцину "Спутник V" в будущем могли бы сертифицировать в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Публикация в журнале The Lancet результатов третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" повышает доверие к ней в мире, в перспективе она могла бы быть сертифицирована и в США. Такое мнение выразили в беседах с ТАСС сотрудники двух американских университетов.

Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвардского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис отметил, что имевшиеся ранее данные о первой и второй фазах испытаний вакцины "Спутник V" "показывали, что она позволяет укрепить иммунитет", но не было ясности, "будет ли достаточно антител для обеспечения защиты". "В публикации в журнале The Lancet эта информация, которой недоставало, приводится", - констатировал инфекционист. Он подчеркнул, что третья фаза испытаний "соответствовала стандартам".

"Я думаю, это вполне очевидно подтверждает, что данная вакцина дает отличную защиту на уровне 91% или 92% от COVID-19 с проявлением симптомов", - добавил эксперт. "Думаю, что публикация, конечно, изменит отношение людей [к вакцине]", - констатировал он.

Перспективы в США

Курицкис на вопрос о том, могут ли препарат, по его мнению, когда-нибудь разрешить применять в США, ответил: "Я думаю, что это возможно. Думаю, есть пара проблем, которые придется уладить между теми, кто выпускает вакцину, и Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов". Специалист Гарвардского университета добавил, что для сертификации в США испытания препарата должны быть частично проведены в этой стране. Если вакцина предназначается для последующего применения в США, то во время ее исследований обычно проводят консультации с американскими регулирующими органами, добавил инфекционист.

Как он отметил, приведенные в публикации The Lancet данные "могли бы поддержать запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов относительно разрешения". "Но могут быть какие-то нюансы в сфере регулирования, о которых я не знаю, которые потребовали бы дополнительных консультаций и испытаний", - констатировал Курицкис.

Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур также допустил возможность сертификации вакцины "Спутник V" американскими регуляторами. "Думаю, вполне возможно, что ее могли бы одобрить в США", - отметил он. Макартур констатировал, что не знает точно, будут ли когда-нибудь добиваться этого разработчики препарата, а также какие именно требования могли бы выдвинуть американские регуляторы.

Говоря о том, как ранее воспринимали вакцину "Спутник V", Макартур отметил: "Думаю, было некоторое скептическое отношение к тому, что ее можно было сделать так хорошо за такой короткий период времени. Но это было сделано, это было сделано хорошо. Результаты говорят сами за себя". Специалист подчеркнул, что на него информация, приведенная в публикации в журнале The Lancet, "произвела сильное впечатление".

Макартур согласился с тем, что препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией. "Да, я думаю так. Я точно не знаю, каковы планы распространения вакцины. Я не знаю, сколько миллионов доз можно произвести и в какие сроки", - добавил он.

Новые испытания

Курицкис отметил, что для дальнейшего укрепления доверия по отношению к вакцине следовало бы провести дополнительные испытания в других регионах. Он напомнил, что при исследованиях в Африке эффективность некоторых вакцин была несколько ниже. Такие испытания, как полагает Курицкис, помогли бы оценить, в какой степени "Спутник V" эффективен против новых разновидностей коронавируса. По мнению специалиста, следовало бы опубликовать и дополнительные данные о побочных эффектах при применении вакцины, даже если они являются незначительными.

Макартур выразил схожую точку зрения. "Потребуется время и дополнительные исследования, чтобы показать, что у получивших вакцину ["Спутник V"] нет проблем со здоровьем и они не заразились. Думаю, на это могут потребоваться месяцы", - отметил он.

Журнал The Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.