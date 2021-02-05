В Приморье отменили ограничения на работу баров и ресторанов

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Губернатор Приморского края отменил ограничения на время работы заведений общественного питания. Теперь бары и рестораны могут работать круглосуточно, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

"Бары и рестораны Приморья вновь могут работать в ночное время. Соответствующее постановление о смягчении антиковидных ограничений подписал губернатор региона Олег Кожемяко", - говорится в сообщении.

Часы работы точек общественного питания с октября были ограничены, заведения работали до 23:00.

Изменения в постановление "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края коронавирусной инфекции" также отменяют запрет на работу детских игровых комнат и центров. В торжественных, корпоративных и траурных мероприятиях теперь могут присутствовать одновременно до 50 участников. Ранее разрешалось собирать в одном месте не более 20 человек.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 37 370 жителей Приморья, в том числе 199 случаев заражения зарегистрировано за последние сутки. В крае первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 12 716 человек, 501 человек уже получили второй компонент препарата. Несмотря на послабления, жителей края призывают пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания при посещении общественных мест и соблюдать социальную дистанцию.