Медики калужской больницы получили 3,6 млн рублей выплат после вмешательства прокуратуры

ТАСС, 5 февраля. Прокуратура Обнинска (Калужская область) добилась выплаты 226 медицинским работникам городской клинической больницы № 8 стимулирующих средств в размере 3,6 млн рублей за работу с больными с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Прокуратурой города [Обнинска] проведена проверка исполнения ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России законодательства в сфере осуществления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в ходе которой выявлены нарушения в названной сфере. Установлено, что 226 медицинским работникам не произведены выплаты стимулирующего характера в размере 3,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

После внесения представления прокурора об устранении нарушений закона деньги были выплачены.