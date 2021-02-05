Кабмин Латвии продлил до 6 апреля режим чрезвычайного положения из-за пандемии

РИГА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Латвии продлило до 6 апреля режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в республике в связи с пандемией коронавируса. Такое решение было принято в пятницу на внеочередном заседании кабинета министров.

Как сообщает местное агентство LETA, правительство также поддержало введение с 8 февраля концепции "безопасной торговли", которая обеспечит более жесткий контроль количества покупателей в магазинах, а у надзорных органов будет возможность принять решение о приостановке работы торговой точки на срок до семи дней, если будут выявлены нарушения безопасности. Кроме того, будут сняты ограничения на ассортимент товаров в магазинах продуктов питания и гигиенических товаров. А очную торговлю смогут осуществлять магазины, в которых продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% ассортимента.

Правительство Латвии также обсуждало отмену комендантского часа по выходным дням и решило продолжить дискуссии по поэтому вопросу на следующей неделе. Возможный отказ от комендантского часа по выходным мотивирован тем, что его введение было связано с необходимостью предотвращения традиционных скоплений людей в новогодние праздники, а также загруженностью правоохранительных органов, которые также должны вести борьбу с преступностью и обеспечивать общественный порядок. Побочным эффектом работы полиции в комендантский час является невозможность уделять достаточное внимание и ресурсы для контроля за соблюдением требований эпидемиологической безопасности.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года, в стране выявлено 70 276 инфицированных, 1 309 человек умерли, на лечении в больницах находятся 986 пациентов. Вакцинация от коронавируса в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одна доза препарата была введена 17 626 жителям, две - 12 218. С 13 марта до 9 июня прошлого года в Латвии из-за пандемии действовал режим ЧП. Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря 2020 года в стране вновь был введен такой режим, затем его продлили до 11 января, позднее - до 7 февраля.