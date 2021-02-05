Голикова: порядка 558 млрд руб. направят на модернизацию здравоохранения за пять лет

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Порядка 558 млрд руб. будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения в РФ за пять лет из средств федерального и региональных бюджетов. В 2021 году на эти цели заложено 100 млрд руб., сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с региональными министрами и вице-губернаторами.

"Эта цифра будет год от года корректироваться в большую сторону. Сейчас мы видим на предстоящие пять лет 558 млрд руб. средств федерального бюджета и бюджетов регионов. 2021 год - это 100 млрд руб., из них 89 млрд - наших и 11 млрд - региональных", - сказала она.

По словам Голиковой, более 3 тыс. медицинских учреждений будут участвовать в процессе модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году. Результаты модернизации могут затронуть до 40 млн россиян. "Более 3 тыс. учреждений будут участвовать в этом проекте в 2021 году, но и, конечно, что самое главное, - если этот проект будет удачно реализован, если все регионы страны будут его аккуратно выполнять, то это затронет уже в 2021 году 40 млн наших граждан", - указала она.

Модернизация первичного звена здравоохранения началась 1 января 2021 года во всех регионах России. Она продлится около пяти лет. Программа в первую очередь направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий страны.

Программа реализуется во исполнение перечня поручений президента Российской Федерации Владимира Путина. В августе 2019 года глава государства на совещании потребовал проанализировать организацию работы в первичном звене здравоохранения, принять дополнительные меры по его укреплению. Выступая в 2020 году с посланием Федеральному собранию, Путин также потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.