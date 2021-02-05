Минтруд готовит техническое обеспечение расширения возможностей социального казначейства

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минтруд РФ подготовил проект приказа, согласно которому будут расширены возможности социального казначейства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства в пятницу.

"Министерство труда и социальной защиты РФ готовится к расширению возможностей социального казначейства. В составе Единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО) создается новый банк данных, где будет содержаться информация о законных представителях, родительских правах и дееспособности граждан. Проект соответствующего приказа Минтруда размещен на портале проектов regulation.gov.ru", - рассказали в министерстве.

Благодаря новому банку данных на портале "Госуслуги" право на подачу заявлений на получение мер соцподдержки может быть переведено на законных представителей: например, родителям - на ребенка, опекунам - на опекаемых граждан.

"Социальное казначейство - это механизм предоставления мер социальной поддержки, основная цель которого - сделать так, чтобы получать социальную поддержку было просто, по заявлению или даже без него, без сбора справок и документов от гражданина. Согласно утвержденному перечню, сведения о дееспособности граждан будут передаваться для портала "Госуслуги" в целях обеспечения гарантированного соблюдения прав граждан на получение услуг", - добавили в Минтруде.