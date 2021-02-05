В январе в мире умерли более 400 тыс. заболевших COVID-19. Это максимум с начала пандемии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 400 тыс. человек умерли из-за коронавируса в январе, следует из подсчетов ТАСС. Это максимум за пандемию - в прошлом месяце смертей было меньше на 70 тыс., а в ноябре - примерно на 120 тыс.

Однако заболеваемость новой инфекцией в мире по итогам месяца впервые снизилась: в январе на планете выявили 19 млн случаев заражения, на 1 млн меньше, чем в декабре.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошедший месяц.

Резкий рост смертности

Четверть всех умерших из-за коронавируса в январе приходится на США - каждый день там умирали около 3,2 тыс. человек. Максимум - почти 4,5 тыс. смертей за сутки - был зафиксирован 19 января. В декабре в Соединенных Штатах зарегистрировали на 25 тыс. меньше летальных исходов из-за новой болезни.

Пик смертности пришелся на январь и в Великобритании - там умерли около 32 тыс. человек, в 2,2 раза больше, чем месяцем ранее. Больше всего случаев зарегистрировали 20 января - 1,82 тыс.

В Мексике и Германии за месяц умерли в 1,5 раза больше заболевших, чем в конце прошлого года, - 32 тыс. и 23,5 тыс. соответственно. Однако самым резким оказался рост смертности в Португалии - там каждый день по сравнению с декабрем фиксировали почти в пять раз больше летальных исходов.

В России, напротив, в январе зарегистрировали меньше смертей, чем в декабре, - 16,2 тыс. против 17,1 тыс., следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

При этом летальность в мире в прошедшем месяце осталась на минимальном с начала пандемии уровне - 2,16%, тогда как в России на фоне спада заболеваемости она увеличилась на 0,1 п.п., до 1,9%.

Стабилизация заболеваемости

Ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизируется. Так, если в начале января число выявляемых в США случаев заражения превышало 300 тыс. в день, то к концу месяца оно уменьшилось почти втрое.

Еще сильнее оказался спад в Великобритании. В начале года в королевстве регистрировали более 60 тыс. инфицированных в сутки, к первым числам февраля - уже в 3,5 раза меньше. Схожая ситуация в ЮАР: 8 января власти страны сообщили о 22 тыс. заразившихся, а 31-го - только о 4,5 тыс.

В Германии пик эпидемии пришелся на декабрь, а в январе заболеваемость снизилась примерно вдвое, с 31 тыс. до 15 тыс. в день. В Бразилии она уменьшилась в полтора раза: если в начале месяца число выявляемых случаев доходило до 87 тыс., то в последние две недели в среднем подтверждают около 58 тыс. случаев в сутки.

Заметно замедлилось распространение инфекции и в России. В последних числах декабря количество заразившихся в стране приближалось к 30 тыс. в день, а сейчас оно упало ниже 17 тыс.

На этом фоне немного снижается и число выздоравливающих. Так, если по итогам декабря в России вылечились 775,6 тыс. заразившихся, то в январе - 745,6 тыс. Аналогичная картина наблюдается в мире в целом: в прошлом месяце стало известно о 16 млн выздоровевших, а в позапрошлом - примерно о 18 млн.

Эпицентры пандемии

Тем не менее коронавирус отступает далеко не везде. В Португалии число заразившихся за месяц возросло сразу на 70%, а заболеваемость по сравнению с декабрем увеличилась втрое. Сейчас в стране проходят лечение около 160 тыс. человек - четверть всех инфицированных с начала пандемии.

В Испании темпы распространения инфекции оставались стабильно высокими весь месяц. В день в королевстве выявляли около 26 тыс. случаев заражения - такие показатели не фиксировали ни в первую, ни во вторую волну.

В Индонезии с декабря распространение коронавируса ускорилось почти вдвое: если в конце года в стране подтверждали в среднем 6-7 тыс. случаев заражения в сутки, то сейчас - 12-13 тыс.

Новые вспышки наблюдаются и в Латинской Америке. За январь в Мексике заразились сразу 400 тыс. человек - на 100 тыс. больше, чем в декабре. В Перу, где в конце года выявляли 1,5 тыс. заболевших в день, в январе стали фиксировать примерно по 6 тыс.