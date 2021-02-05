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МЧС распространило экстренное предупреждение о похолодании в Москве и области

Температура может опуститься до 7-12 градусов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Похолодание ожидается в ближайшие дни в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 7 по 11 февраля в Москве ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов", - сказали в ведомстве.

Аналогичное предупреждение распространил подмосковный главк МЧС.

В министерстве крайне не рекомендовали использовать для обогрева жилья непредназначенные для этого электроприборы, не перегружать электросеть обогревателями и оставлять с ними наедине детей.

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