В Москве в прошлом году почти на 20% сократилось число пожаров

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Количество пожаров в Москве в минувшем году сократилось почти на 20%, число погибших в них - на 13%. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России по итогам состоявшегося подведения результатов работы в 2020 году под руководством генерал-майора внутренней службы Сергея Желтова.

"В минувшем году силами пожарно-спасательного гарнизона столицы было ликвидировано 7 833 пожара, число которых сокращено на более чем 19%. Ежедневная масштабная работа каждого подразделения столичного гарнизона, а также высокие показатели оперативного реагирования личного состава наших пожарно-спасательных подразделений, такие как прибытие к месту вызова менее чем за 7,5 минуты, проведение спасательных работ и начало тушения пожара менее чем за 2 минуты позволили существенно снизить количество трагических исходов более чем на 13%", - сказали в пресс-службе, отметив, что из огня непосредственно спасены 1 128 человек и эвакуировано из опасных для жизни и здоровья зон более 12 тыс. жителей и гостей столицы.

Кроме того, как отметили в главке, на 10% по сравнению с позапрошлым годом снижены показатели ЧП в Москве на водных объектах, на 2% уменьшилось число погибших. "Всего же за 2020 год на водных объектах столицы было спасено 108 человек, а основными причинами несчастных случаев по-прежнему остаются купание в запрещенных местах и в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в пресс-службе.

В 2020 году более двух тысяч раз была оказана помощь пострадавшим в ДТП, где были спасены порядка 230 человек. В прошлом году диспетчерская служба гарнизона пожарной охраны приняла и обработала более 600 тыс. звонков, была осуществлена высылка пожарных подразделений на более чем 67 тыс. случаев. На сегодняшний день диспетчеры гарнизона принимают и обрабатывают в среднем 1,5 тыс. звонков в сутки.

Также обеспечена безопасность проведения свыше 490 массовых мероприятий международного, федерального, городского и окружного уровней, в которых приняло участие свыше 10 млн человек и при этом не было допущено пожаров и каких-либо социально-значимых происшествий. Существенную помощь в работе пожарно-спасательных подразделений МЧС оказывают добровольцы. В минувшем году они 783 раза привлекались к работе. Исходя из общего количества пожаров, добровольцы выезжали на каждый десятый пожар. Значительный вклад в боевую работу гарнизона также внесли общественные аварийно-спасательные формирования.

"По итогам 2020 года московский пожарно-спасательный гарнизон, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, при совместной эффективной деятельности на всех уровнях функциональных и территориальных подсистем московской городской системы успешно справился с поставленными задачами и добился определенных положительных результатов", - подчеркнул он.