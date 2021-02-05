Внук ветерана Артеменко заявил в суде об угрозах, поступающих от сторонников Навального

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Внук ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, ставшего потерпевшим по делу в отношении Алексея Навального о клевете, заявил в Бабушкинском суде Москвы, что в адрес его семьи поступают угрозы от сторонников Навального.

"Мне стали приходить угрозы, меня поджидали возле подъезда. Ваши товарищи слили мои номера, адреса, в какие детские сады ходят мои дети", - заявил внук ветерана Игорь Колесников. При этом он отметил, что ни сам лично, ни его дедушка не писали заявление на Навального в правоохранительные органы.

В ответ Навальный стал кричать на свидетеля и обвинил его в том, что тот участвовал в "фабрикации дела". В свою очередь Колесников отверг все обвинения и подчеркнул, что действует из интересов защиты своего дедушки. "Вы вертитесь, как уж на сковородке", - ответил он Навальному.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом блогер написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину Навальный не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.