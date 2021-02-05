Число пунктов вакцинации от COVID-19 в Архангельской области выросло на треть за неделю

АРХАНГЕЛЬСК, 5 февраля. /ТАСС/. Число пунктов вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции в Архангельской области за неделю выросло на треть - с 25 до 37, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра здравоохранения области Татьяна Русинова.

"Количество пунктов вакцинации у нас растет, сейчас в регионе 37 прививочных пунктов в 29 медицинских организациях", - сказала Русинова.

В области первый этап вакцинации прошли 6 802 человека, 519 получили оба компонента. Среди вакцинированных больше женщин - 56%. Иммунизацию прошли 2 604 человек старше 60 лет - это 38,3% вакцинированных. Старше 75 лет 418 человек сделали прививку - это 6%. "В Архангельске самая возрастная вакцинированная, ей 89 лет", - добавила Русинова.

С начала пандемии в регионе выявлено 52 704 случая новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 237 случаев. Больше всего заболевших в Архангельске и Северодвинске. В настоящее время 3 723 человека проходят лечение от COVID-19, 48 805 - уже поправились и выписаны. В области зарегистрировано 679 смертей от ковида. Самому молодому умершему 35 лет, самому старшему - 98 лет. Восемь летальных исходов зарегистрировано среди медицинских работников.

В Архангельской области введена самоизоляция для людей старше 65 лет, действует обязательный масочный режим при посещении торговых центров, магазинов, мест оказания услуг, а также в общественном транспорте. Наполняемость залов театров и кинотеатров не должна превышать 50%.