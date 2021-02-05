В Новгороде закрыли из-за коронавируса стационар психоневрологического интерната

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 февраля. /ТАСС/. Вспышка коронавируса зафиксирована в Новгородском психоневрологическом интернате. Стационар учреждения закрыт на карантин, сообщили в пятницу в региональном оперштабе.

"Стационар Новгородского психоневрологического интерната закрыт на карантин в связи с распространением COVID-19. По предварительной информации управления Роспотребнадзора по Новгородской области, тестирование выявило вирус у 37 проживающих. У подавляющего большинства заболевание протекает в бессимптомной и легкой формах. В тяжелом состоянии пациентов нет", - говорится в сообщении.

Врачами Центральной городской клинической больницы проведен медосмотр и флюорографическое исследование всех проживающих и сотрудников с использованием передвижного флюорографа. Учреждение обеспечено необходимым количеством средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов, в том числе противовирусных и антибактериальных. Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области проводится эпидемиологическое расследование и необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится под контролем.

2 февраля вспышка коронавируса была зафиксирована в стационарном отделении "Поддорского комплексного центра социального обслуживания" в Новгородской области. Наличие вируса выявлено у 17 человек, из которых четверо - сотрудники учреждения. Всего в учреждении проживают 25 человек. В целях минимизации риска дальнейшего распространения вируса учреждение было разделено по зонам. По словам пресс-службы регионального правительства, на сегодняшний день ситуация в учреждении стабильная, новых случаев заражения нет.

В начале января вспышка коронавируса была зафиксирована в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Боровичах. Новая коронавирусная инфекция подтвердилась более чем у 70 постояльцев и сотрудников заведения, один из которых скончался в лечебном учреждении.

В Новгородской области с начала пандемии выявлено 24 752 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки зафиксировано 136 новых случаев заражения. Выздоровели и выписаны 23 667 пациентов, умерли 110 человек.