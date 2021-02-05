"Лиза Алерт" поддержала законопроект Минцифры о геолокации и тайне связи

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" поддерживает законопроект Минцифры РФ о тайне связи, который выводит из-под нее данные о геолокации мобильных телефонов. Законопроект, по мнению отряда, позволит быстрее находить пропавших людей с включенным телефоном, отмечается в сообщении "Лизы Алерт".

Минцифры разработало законопроект, который уточняет федеральный закон о связи в части тайны связи. В частности, из-под охраны тайны связи предполагается вывести геолокацию мобильного телефона, чтобы доступ к местоположению абонента могли получать третьи лица без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Это, по мнению Минцифры, должно упростить поиск пропавших людей.

В "Лизе Алерт" напомнили, что поднимали проблему невозможности определения местоположения пропавших без вести людей с включенными телефонами перед президентом с 2017 года, а перед Госдумой - с 2011 года. "Новую инициативу на днях предложило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций [РФ]. Соответственно, эта инициатива поможет нам искать пропавших людей и не нарушает приватность остальных", - считают в отряде.

В сентябре 2019 года Госдумой в первом чтении был принят законопроект, который дает возможность оперативно определить местоположение пропавшего человека тогда, когда это необходимо для его поиска и спасения жизни. С тех пор проект находится на рассмотрении Думы. В рамках рабочей группы Общественной палаты РФ эксперты "Лизы Алерт" приняли активное участие в его доработке и внесли ряд поправок, сообщили в отряде.

"Особое внимание в работе над законопроектом было уделено точности определения местоположения в природной среде. Это жизненно необходимо в случаях, когда потерявшийся не может позвонить сам или ответить на звонок по состоянию здоровья, и при этом у него с собой есть работающий мобильный телефон", - отмечается в сообщении.

По данным "Лизы Алерт", в 2020 году погибло почти 1 тыс. пропавших с включенным мобильным телефоном. "Если учесть, что в "Лиза Алерт" поступает только примерно 15-18% заявок от всех пропавших по стране людей, то мы предполагаем, что общее число погибших с включенным телефоном по России в год составляет около 5,5 тыс. человек", - уточнили в отряде.