В Симоновском суде сообщили, что Боррель не обращался за разрешением посетить Навального

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Находящийся в Москве глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пока не обращался в суд с просьбой разрешить ему посетить осужденного Алексея Навального в СИЗО 99/1 "Матросская Тишина". Об этом ТАСС сообщили в Симоновском суде Москвы, который уполномочен решить этот вопрос.

"На момент вечера пятницы Боррель в суд не обращался", - сказали в суде. В субботу столичные суды не работают. Также в субботу Боррель планирует покинуть РФ.

Ранее пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила ТАСС, что решение о свидании Навального с Боррелем, который будет находиться с визитом в Москве по 6 февраля, будет принято Симоновским районным судом на общих основаниях.

Боррель в пятницу провел в Москве переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу Навальный останется в СИЗО.