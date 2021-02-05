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Пандемия COVID-19

В Норвегии призвали власти поторопиться с закупкой вакцины "Спутник V" при ее одобрении

Глава совета северной губернии Тромс и Финнмарк Бьёрн Инге Му заявил, что так страна "избежит того, чтобы стоять в новой очереди"

ХЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. /ТАСС/. Норвегии нужно будет поторопиться с закупкой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если она будет одобрена для использования в ЕС. Такое мнение высказал в пятницу глава совета северной губернии Тромс и Финнмарк Бьёрн Инге Му.

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"Сейчас нам нужно проводить вакцинацию более быстрыми темпами, чем до сих пор. Если российская вакцина "Спутник V" будет одобрена для использования, я призываю норвежские власти действовать быстро и заказать ее, так мы избежим того, чтобы стоять в новой очереди", - приводит его слова Норвежское телеграфное бюро.

В Норвегии используются препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna. В феврале в страну доставят партию вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca.

Журнал The Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

Теги
НорвегияПандемия COVID-19
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