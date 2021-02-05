Вакцинация от коронавируса началась в отдаленных поселках НАО

ТАСС, 5 февраля. Доставка вакцины от коронавируса в отдаленные поселки началась в Ненецком автономном округе. Прививки сделаны жителям села Ома в Заполярном районе округа, сообщил в пятницу на своем Telegram-канале губернатор округа Юрий Бездудный.

"Жители Омы привились от коронавируса. Сегодня в рамках рабочей поездки доставили в амбулаторию 135 доз вакцины. Спрос колоссальный. Весь объем "ушел" в первый же день. В ближайшее время отправим сюда еще партию вакцины, чтобы закрыть потребности села", - написал Бездудный.

Губернатор сообщил, что побывал в отдаленном селе впервые. Он встретился с жителями, посетил социальные объекты, дал ряд поручений и по просьбе одной из жительниц забрал с собой в Нарьян-Мар ее мужа, которому нужно срочно сделать рентген. "У нас сегодня получился настоящий санитарный десант", - написал Бездудный.

В пресс-службе администрации округа ТАСС сообщили, что Ома стало первым отдаленным селом округа, куда вакцина была доставлена вертолетом. Она будет доставляться и в другие населенные пункты по мере поступления в регион. По данным региональных властей, по состоянию на 5 февраля первый этап вакцинации в округе прошли 580 человек, второй, то есть привились двумя компонентами вакцины, 251 человек.