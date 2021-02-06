Константин Эрнст отмечает 60-летний юбилей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Первого канала, теле- и кинопродюсер Константин Эрнст отмечает 6 февраля 60-летие. Одного из крупнейших медиаменеджеров страны с помощью агентства ТАСС поздравили его коллеги и друзья.

Жизнь Эрнста неразрывно связана с Первым каналом уже более тридцати лет - в 1988 году он начал работать в Молодежной редакции Центрального телевидения. Выпускник Ленинградского государственного университета по специальности "биохимия" стал членом команды знаменитой программы "Взгляд". Позднее создал телепроект "Матадор", который вел пять лет. В 1995 году был назначен генпродюсером канала, а в октябре 1999 года стал генеральным директором телекомпании.

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев рассказал ТАСС о трудолюбии и демократичности Эрнста. "С Костей мы познакомились более 30 лет назад. Он попросился ко мне в Молодежную редакцию ЦТ, я с удовольствием его позвал. Костя очень профессионально делал сюжеты для "Взгляда". Я ни разу не пожалел о своем решении. Костя прошел большой, серьезный путь. Он очень трудолюбивый человек. Все премьеры, телесобытия на Первом канале он выпускает сам лично, все контролирует сам", - пояснил Сагалаев.

Он также сообщил, что Эрнст очень демократичный руководитель - любой сотрудник может зайти в его кабинет. "Костя очень хороший товарищ, всегда помнит все хорошее. Поздравляю от души Константина Львовича, желаю ему много лет радовать всех нас - зрителей", - сказал Сагалаев.

Президент Международной академии телевидения и радио, генеральный директор "Общественного телевидения России" Анатолий Лысенко также передал свои поздравления через ТАСС, пожелав Эрнсту новых телевизионных находок. "Желаю тебе успеха, здоровья, радости в семье и новых телевизионных находок! Будь всегда таким же, какой ты есть. И пусть удача всегда будет твоей верной спутницей", - сказал Лысенко.

Преданность делу

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что в условиях стремительных перемен на медиарынке Эрнст должен постоянно решать очень непростую задачу - чтобы Первый канал по-настоящему соответствовал своему бескомпромиссному названию. "У Константина Эрнста это получается с неизменным успехом: вот уже четверть века Первый остается лидером ТВ-пространства страны. Думаю, секрет - в его невероятной преданности любимому делу. "Чем бы вы ни занимались в жизни, делайте это всем своим сердцем", - говорил Конфуций. Это как раз про Константина Львовича", - отметил Михайлов.

Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заметил, что уникальные способности Эрнста не могут не вызывать восхищения. "Мы знакомы больше 30 лет, практически вместе пришли на канал. Он делает те вещи, которые я делать не умею. Это вызывает во мне, конечно, восхищение. Чтобы управлять таким кораблем, надо иметь богом данные способности. Да и столько лет причем. Ну как? Я аплодирую", - сказал Якубович.

Актриса Ингеборга Дапкунайте особо отметила дар Эрнста находить таланты. "Людям творческих профессий везет, когда они встречают талант. Мне повезло, что я с тобой давно дружу, вне времени и места, и твой дар видеть способности других иногда касался и меня. С днем рождения!" - сказала актриса, обращаясь к юбиляру.

Законодатель трендов

Благодаря Эрнсту канал стал настоящим законодателем телевизионных трендов. В 1995 году на нем вышли первые "Старые песни о главном", после которых вошло в моду перепевать песни прошлых лет. Именно Первый взялся популяризировать малоизвестное в России "Евровидение". Канал одним из первых на российском ТВ начал заниматься продюсированием большого кино.

Еще в 2000 году Первый канал ввел моду на качественные российские телесериалы, начав с многосерийного фильма Александра Митты "Граница. Таежный роман". Среди хитов канала, ставших медиасобытиями, - экстрим-реалити "Последний герой", шоу "Фабрика звезд". В 2012 году канал представил шоу "Голос". "Слепые прослушивания", популярные наставники, репертуар и прямые эфиры со зрительским голосованием мгновенно сделали шоу сенсацией.

Позже Первый запустил "Голос. Дети" и "Голос 60+". Выступления участников российского "Голоса" не покидают международный чарт The Voice Global. В феврале 2014 года Первый канал показал открытие зимних Олимпийских игр в Сочи. Эрнст руководил постановкой церемонии, которая вошла в историю телевидения как одна из самых ярких и новаторских.

Эрнст широко известен как кинопродюсер: на его счету более 100 проектов, в их числе "Диверсант", "72 метра", "Ночной дозор", "Диверсант", "Турецкий гамбит", "Гибель империи", "Школа", "Побег", "Метод", "Спящие" и многие другие.

Эрнст - лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года, обладатель нескольких национальных телепремий "ТЭФИ", Академик национальной академии кинематографических искусств и наук, постоянный член жюри Высшей лиги КВН. Награжден орденами Дружбы (2008), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.