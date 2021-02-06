В Хабаровском крае отменят самоизоляцию для людей старше 65 лет

ХАБАРОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, введенный из-за пандемии коронавируса, отменяют в Хабаровском крае с 12 февраля, к прежнему режиму работы возвращаются музеи и библиотеки. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"В соответствии с нововведениями, к обычному режиму работы возвращаются музеи и библиотеки. С декабря прошлого года они принимали посетителей в режиме предварительной записи. Кроме того, в регионе возобновляется работа цирков при условии заполняемости помещений не более 50% от единовременной пропускной способности. С 12 февраля отменяется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет", - говорится в сообщении.

В Хабаровском крае наблюдается снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в регионе COVID-19 выявлен у 2 031 человека, это на 65 случаев меньше, чем неделей ранее. За минувшие сутки в крае выявлено 248 новых случаев заражения, выздоровели 269 человек, зарегистрирован один летальный исход.