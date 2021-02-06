Ученые предупредили, что нормативы социальной дистанции работают не всегда

НИКОСИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Соблюдение нормативов социального дистанцирования, которые стали общепринятыми во время пандемии коронавируса, не является гарантией от заражения инфекцией. С таким утверждением выступили профессор медицинской школы Университета Никосии Димитрис Дрикакис и его коллега Талиб Дбоук, которые опубликовали исследование, доказывающее, что ключевое влияние на место и время возникновения очередной волны пандемии оказывают погодные факторы, в том числе ветер.

Как отметил Дрикакис в интервью субботнему выпуску газеты Cyprus Mail, социальную дистанцию имеет смысл соблюдать в условиях полного штиля и в целом она недостаточна. "С тех пор, как началась пандемия коронавируса, нам всем велят социально дистанцироваться, стоя или сидя в двух метрах от незнакомцев. Но это неправильно, так как это применимо только при полном безветрии, ведь даже при слабом ветре капли летят быстрее. Два метра - это лишь минимальная дистанция", - пояснил ученый.

Он добавил, что значительную роль в распространении коронавируса, помимо ветра, играют температура и влажность воздуха, хотя современные модели прогнозирования учитывают лишь два фактора - скорость передачи инфекции и темпы выздоровления заболевших. "Когда температура повышается в летние месяцы, число заразившихся падает, и оно растет вместе с увеличением как относительной влажности, так и скорости ветра", - сказал Дрикакис. По его словам, результаты исследования позволяют предположить, что "две вспышки пандемии в год неизбежны, поскольку они напрямую связаны с тем, что мы называем сезонными колебаниями погоды".

Индекс заражения воздушной инфекцией

Для проведения своего исследования Дрикакис и Дбоук создали компьютерную модель, учитывающую изменения погоды и особенности поведения вируса. "Мы предлагаем, чтобы эпидемиологические модели обязательно включали климатические эффекты через индекс заражения воздушной инфекцией (Airborne Infection Rate - AIR)", - сказал Дрикакис.

По его словам, применение этого индекса к эпидемическим данным, касающимся распространения коронавируса в Париже, Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро летом минувшего года позволило предсказать вторую волну пандемии в указанных городах. "Результаты показывают, что в марте 2020 года, когда температура повышалась, увеличивалась и скорость передачи вируса по мере нашего приближения к северным регионам планеты", - сообщил исследователь. В августе же прошлого года, как заметил Дрикакис, увеличение скорости наблюдалось уже в южных зонах земного шара.

Он подчеркнул, что во время возникновения пандемий, когда широкомасштабная и эффективная вакцинация еще недоступна, государственное планирование должно быть долгосрочным и учитывающим особенности погодных условий. По словам Дрикакиса, эти условия необходимо принимать во внимание и при разработке руководящих принципов для деятельности сфер общественного здравоохранения и безопасности. "Это могло бы помочь избежать ответных мер в виде строгих ограничений, которые негативно сказываются на всех аспектах жизни и мировой экономике", - резюмировал кипрский ученый.