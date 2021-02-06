Прибывшая в Сочинский центр из шведского зоопарка пара леопардов учится охотиться

СОЧИ, 6 февраля. /ТАСС/. Пара переднеазиатских леопардов, прибывшая из шведского зоопарка Nordens Ark в Сочинский центр восстановления леопарда на Кавказе в рамках программы реинтродукции, находится в хорошей форме и учится самостоятельно добывать себе пищу. Об этом ТАСС сообщил замдиректора Сочинского национального парка, руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Умар Семенов.

"Прибывшая пара из шведского зоопарка - самец Филу и самка Шива - в целом чувствует себя хорошо. У них успешно закончился период адаптации к новым условиям и вольерам, хищники полностью переведены в режим содержания Центра восстановления леопарда на Кавказе. Теперь они будут жить совершенно по новым правилам, и главным событием в их жизни на новом месте будет включение в рацион живого корма. Это пара никогда прежде в жизни не охотилась, тем не менее, уже на третий - четвертый раз демонстрирует искусное умение добывать [пищу]", - сказал он.

Все приемы и методология работы с леопардами в Сочинском центре подчинены одному правилу - искусственной стимуляции естественных инстинктов. Умение искусно охотиться особенно важно для самки, которая будет передавать свои навыки охоты котятам, включенным в программу подготовки к самостоятельной жизни в природе, пояснил ученый.

После карантина пара хищников была переведена в обустроенный сектор содержания Центра. Филу помещен в один вольер площадью 375 кв. м, Шива заняла два вольера общей площадью 410 кв. м. Самка и самец имеют возможность общаться между собой, уточнил собеседник агентства.

"В сложившихся условиях пандемии оказалось крайне затруднительным организовать авиаперелет кошек в Москву, а затем и их доставку в Сочи. Здесь нам очень помог WWF, взяв на себя транспортные расходы. Причем Филу основательно сгрыз решетку, и если бы не сопровождавший сотрудник Центра, мы имели бы проблему. Я работаю с леопардами уже больше 10 лет и могу сказать, что никогда и ничего с ними не проходит гладко. Они всегда нас держат в напряжении, надо быть готовым к любым сюрпризам", - добавил руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе.

Ранее сообщалось, что оба леопарда родом из немецких зоопарков. В Швецию их перевезли в 2014 году, с тех пор хищники жили практически неразлучно вместе. Их первое потомство также родилось в шведском зоопарке в 2016 году, на свет появились два котенка-самца. Второе пополнение семейства произошло в 2019 году (самка).

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Северо-Осетинского заповедника, Национального парка "Алания", Всемирного фонда дикой природы, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук, Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Финансовую поддержку мониторинга переднеазиатского леопарда на Кавказе осуществляет банк ВТБ. В Северной Осетии финансовую поддержку программы восстановления популяции оказывает компания "РусГидро".