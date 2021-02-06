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В Ростовской области восстановили движение по трассе "Дон", где накануне произошло ДТП

По данным ГИБДД, в результате аварии два человека погибли, еще один пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Движение восстановлено на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, где в пятницу вечером в результате столкновения двух автофур было перекрыто южное направление. Об этом сообщили ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

"Движение восстановлено в полном объеме. Сейчас проводится восстановление барьерного ограждения", - сообщили в отделе пропаганды.

Авария произошла в пятницу в 19:00 мск на 1 037-м км автодороги М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области. По предварительным данным, водитель фуры выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим большегрузным автомобилем. На время проведения восстановительных работ в ГИБДД рекомендовали водителям воспользоваться альтернативным маршрутом через аэропорт Платов и Щепкинскую развязку.

По данным ГИБДД, в результате аварии два человека погибли и один пострадал.

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