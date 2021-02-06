Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 0,93

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,93. На таком же уровне оказался показатель и в Москве, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент превысил единицу - Нижегородской области (1,02). Еще в двух - Архангельской и Иркутской областях - он равен 1.

В остальных регионах из десятки показатель ниже единицы. В Воронежской области он составил 0,99, в Ростовской - 0,97, в Свердловской - 0,96, в Красноярском крае - 0,94. В Подмосковье коэффициент продолжил снижение, опустившись до 0,82 - минимума с 23 января, а в Санкт-Петербурге он поднялся с 0,73 до 0,77.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.