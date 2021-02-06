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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки зарегистрировали 60 смертей из-за коронавируса. Это минимум с 1 ноября

Всего в столице с начала пандемии умерли 13 832 заболевших

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 60, что стало минимумом с 1 ноября, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Днем ранее стало известно о 71 летальном исходе из-за новой болезни. В общей сложности в столице с начала пандемии умерли 13 832 заболевших, следует из информации штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 214, до 941 696. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,24%. Днем ранее в городе выявили 2 032 инфицированных.

Выписали за сутки 4 333 выздоровевших жителей столицы. В общей сложности в Москве уже вылечились 844 165 человек, ранее заразившихся коронавирусом, или почти 89,7% инфицированных. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось в городе до 83 699. Для столицы это минимум с 18 октября. 

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РоссияПандемия COVID-19
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