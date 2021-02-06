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Вестибюль станции метро "Гостиный двор" в Петербурге открыли для пассажиров

Вестибюли станции "Невский проспект" пока остаются закрытыми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Вестибюль станции петербургского метрополитена "Гостиный двор", расположенной на Невском проспекте, открыт для пассажиров, пересадка между станциями осуществляется. Об этом сообщили в субботу в городском комитете по транспорту.

"Вестибюль станции "Гостиный двор" работает. Пересадка между станциями открыта", - говорится в сообщении комитета.

Остаются закрытыми вестибюли станции метро "Невский проспект", с 13:00 они не работают на вход и выход пассажиров по требованию ГУ МВД.

Также приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам.

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