В Тбилиси проходит митинг против ограничений, введенных из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 6 февраля. /ТАСС/. Представители развлекательных центров, фитнес-центров и гражданские активисты проводят в субботу акцию протеста в Тбилиси у здания парламента с требованием снять ограничения, введенные правительством в рамках борьбы с пандемией коронавируса, передает корреспондент ТАСС.

"Мы требуем незамедлительного открытия фитнес-центров. Нам из правительства никто и не говорит, что они думают на этот счет и когда собираются открыть фитнес-центры. Хотя бы пусть скажут, почему они не открывают нас", - сказал журналистам представитель фитнес-центра "Урбан Гарден" Вахтанг Барнов.

Одним из организаторов митинга выступила ассоциация зимних курортов, которые также не могут работать из-за ограничений. Солидарность с митингующими выразили рестораторы. "Мы выражаем солидарность с горнолыжными курортами, так как непонятно, почему сегодня должны быть закрыты зимние курорты, которые являются источником здоровья. Из-за этих бессмысленных ограничений много людей осталось без работы", - сказала журналистам директор ресторана "Зазанова" Марина Салуквадзе.

Часть митингующих собирается остаться у парламента и после 21:00 (20:00 мск), чтобы умышленно нарушить запрет на ночное передвижение, который действует в стране с 21:00 до 05:00. Участники акции таким образом хотят опротестовать и это ограничение.

Власти Грузии ввели масштабные ограничения с 28 ноября 2020 года в связи с ухудшающейся эпидемической обстановкой. С 1 февраля правительство приступило к поэтапному снятию ограничений. Республика восстановила регулярное авиасообщение, которое было запрещено с марта прошлого года, также заработали крупные торговые центры и магазины. В Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави начали работать общественный транспорт и школы. В Аджарской автономной республике открылись рестораны и кафе, у которых есть возможность рассаживать людей под открытым небом.

С 8 февраля по всей стране откроются крупные вещевые рынки, а также в Тбилиси, Кутаиси и Рустави заработает общественный транспорт. С 15 февраля правительство собирается разрешить работу ресторанов и кафе, но лишь при условии, что гостей будут рассаживать на воздухе. Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в республике выявлены 261 620 заразившихся, что составляет 7,04% численности населения. Выздоровели 252 815 пациентов, 3 269 человек умерли.