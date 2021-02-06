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Путин наградил худрука Александринки орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Кроме того, президент наградил артистку Александринского театра Елену Зимину медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ главы государства опубликован в субботу на сайте Кремля.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Фокина Валерия Владимировича - художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Национальный драматический театр России (Александринский театр)", - говорится в тексте.

Кроме того, президент наградил артистку Александринского театра Елену Зимину медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Фокин ранее уже был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2006, 2010, 2016), в связи с чем он теперь является полным кавалером ордена.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияФокин, Валерий Владимирович
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