В РПЦ надеются на воссоединение со старообрядческой церковью

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Препятствия для того, чтобы Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) воссоединилась с Русской православной церковью (РПЦ), в настоящее время отсутствуют, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"С моей точки зрения, ничто не должно было бы препятствовать нам воссоединиться в лоне единой церкви. Потому что Русская православная церковь уже полвека назад отменила клятвы [проклятия] на старый обряд. И у нас действительно есть единоверческие приходы, где богослужение совершается старым чином, <...> то есть та причина, из-за которой возникло разделение, сейчас устранена, - сказал он. - Я, конечно, надеюсь, что рано или поздно эти причины [раскола] будут устранены и мы все воссоединимся в лоне единой церкви".

По словам митрополита, между РПЦ и Русской православной старообрядческой церковью в настоящее время существует взаимодействие по вопросу возможности признания или непризнания иерархии старообрядческой церкви. Тем не менее, по его словам, "в настоящий момент ни православная церковь не признает иерархию старообрядческой церкви, ни старообрядцы не признают нашей (РПЦ) иерархии".