Российские военнослужащие раздали гуманитарную помощь учителям в Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 7 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в Сирии и впервые пришли с подарками не к школьникам, а к учителям. Гуманитарную помощь получили 65 педагогов города Алеппо, которые не оставили своих учеников во время боевых действий, сообщил журналистам начальник алеппского центра ЦПВС Сергей Шкерин.

"Сегодня Центром по примирению враждующих сторон была проведена гуманитарная акция и оказана помощь учителям Алеппо. Эти учителя как во время боевых действий, так и во время пандемии коронавируса находились на рабочих местах. Поэтому было принято решение оказать им помощь. Все оказались этой акцией довольны", - сказал Шкерин.

Военнослужащие учли особенности зимы в Алеппо, во время которой учителя в неотапливаемых школах мерзнут не меньше детей. Вместе с традиционными продуктовыми наборами педагоги получили теплые спортивные костюмы.

"Для нас это большая поддержка. Мы не оставили наших детей во время боевых действий, обучаем их и сейчас. Очень приятно такое внимание к нам", - признался журналистам один из педагогов Мустафа Абдель Гани.

Учителя отмечают, что одна из важнейших для них задач заключается в том, чтобы убедить родителей в необходимости водить своих детей в школу. Если раньше они опасались регулярных обстрелов боевиков, то в последний год - пандемии коронавируса.

ЦПВС работает в Сирии с 2016 года. С начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 711 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,6 тыс. тонн.