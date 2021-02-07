Капремонт четырех корпусов Боткинской больницы завершат до конца года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы планируется завершить до конца текущего года. В результате работ будут заменят инженерные коммуникации, установят новые лифты и системы безопасности, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Капремонт четырех корпусов Боткинской больницы завершат до конца 2021 года. Объем выполняемых работ довольно внушительный, общая площадь корпусов, в которых проходит капремонт, составляет около 14 тыс. кв. м. Все здания будут полностью обновлены - начиная от усиления перекрытий и перекладки инженерных коммуникаций, до установки современных лифтов и систем безопасности", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что работы по ремонту объектов ведутся высокими темпами. Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по прокладке новых инженерных коммуникаций. В ходе обследования была выявлена необходимость замены свыше 16 км сетей, в том числе 9 км кабельных, более 4 км тепловых и порядка 3 км канализационных и водопроводных.

"В зданиях проводится усиление перекрытий и гидроизоляция, ремонт входных групп, запланирована замена оконных и дверных блоков, кровли и внутренних инженерных систем. Во всех четырех корпусах будет установлено новейшее лифтовое оборудование, обустроены системы медицинских газов и современные системы безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования", - сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на заключительном этапе будет проведена отделка помещений высококачественными материалами, в некоторых корпусах изменится функциональное зонирование. Так, в корпусе № 7 в ходе ремонта сделают перепланировку: вместо инфекционного отделения там планируется открыть стационар и отделение гнойной хирургии.

"Модернизация Боткинской больницы является одним из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализует правительство Москвы. До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой московской больницы", - подчеркнул Бирюков. Он напомнил, что в 2020 году был завершен капремонт гематологического корпуса медучреждения.