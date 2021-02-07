В Италии собак обучают распознавать заразившихся коронавирусом по запаху

"Сторожевые собаки, особенно овчарки, подходят для такой дрессуры. Мы специально пригласили специалистов, которые достигли достаточно высоких результатов", - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что хотя некоторые организации, такие как аэропорты, вокзалы и крупные компании, уже проявили интерес к такой услуге, проект пока осуществляется на экспериментальной основе. "Собаки, способные выявлять инфицированных, особенно полезны там, где проходит большой поток людей. Это в первую очередь аэропорты, где проверку должны проходить много людей. Собаки могут значительно ускорить процесс. Разумеется, указанные собаками люди потом подвергаются медицинскому анализу", - рассказал Дель Греко.

Он также отметил, что практика использования собак, способных по запаху определить человека с коронавирусом, уже осуществляется во Франции и некоторых странах Северной Европы, но тоже пока на экспериментальной основе. Italpol ведет переговоры о "трудоустройстве" своих воспитанников.

Особый запах

Как объяснил Дель Греко, технология дрессуры сходна с тем, как готовят собак для определения наличия взрывчатки или наркотиков. "Далеко не каждая собака подходит. Необходимо, чтобы животное обладало особо тонким нюхом", - пояснил он. Что касается коронавируса, то от заразившегося человека из-за изменений в гормональном фоне исходит специфический запах, который может уловить только собака с острым нюхом. Известно, что собаки способны определять и другие человеческие заболевания, вплоть до рака.

Собаки пока проводят только "показательные выступления". Одно из них состоялось в римском аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи. Как корреспонденту ТАСС сказали в дирекции аэропорта, решение о привлечении собак к контролю за пассажирами пока не принято. "Мы уделяем большое внимание безопасности пассажиров. Наш аэропорт стал одним из первых, применяющих коридоры covid-free. Мы заняли первое место в последнем рейтинге лучших и безопасных аэропортов Европы, в том числе благодаря мерам по обеспечению безопасности в условиях пандемии, и этот проект нам кажется крайне интересным", - прокомментировали в дирекции.

В Italpol есть большой питомник, в котором готовят собак для патрулирования в аэропортах и на вокзалах. Компания является лидером в Италии в предоставлении подобных услуг.