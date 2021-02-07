Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Вологду

ВОЛОГДА, 7 февраля. /ТАСС/. Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в воскресенье в Вологду, где пробудет до 9 февраля. Это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе, дающая возможность зрителю контактировать с арт-объектом через специальный набор визуальной информации: посетителей ждет путешествие во времени.

"Поезд Победы" состоит из восьми вагонов, каждый символизирует отдельный период 1940-х годов, от предвоенных лет до окончания Великой Отечественной войны. Гости надевают наушники, повествование ведется от лица машиниста Лидии - участницы военных событий, ее роль исполнила актриса Екатерина Гусева. Обеспечивается полное погружение в атмосферу тех лет благодаря многофигурными композициями в скульптуре и мультимедийному сопровождению, сообщила пресс-службы правительства Вологодской области.

"Поезд создан в честь 75-летия Великой Победы и является завершающим проектом Года памяти и славы, его цель - показать, что было 75 лет назад, - приводятся слова координатора проекта Сергея Лукши. - В поезде собраны фрагменты, связанные именно с железной дорогой. В первом вагоне - плацкарт, мирное время, дальше мы едем на электричке на фронт, проходим через окопы на Бородинском поле, заходим в жуткий вагон смерти, в котором людей везут в концлагерь. Далее мы посещаем санитарный вагон, а также зону "Наука", где знакомимся с Зинаидой Ермольевой, придумавшей пенициллин, Игорем Курчатовым, который изобрел атомную бомбу. Затем мы попадаем в банно-прачечный состав, наблюдем снятие блокады Ленинграда".

В "Поезде Победы" установлены 50 видеопроекторов, 18 видеостен - многооконных систем отображения и 12 интерактивных сенсорных столов. При создании музея большое внимание уделялось исторической достоверности - в главных архивах страны по крупицам собрали уникальные фото- и видеоматериалы.

Некоторым вологжанам уже посчастливилось побывать в "Поезде Победы", попасть можно только по предварительной записи на сайте проекта: посещение музея допускается лишь малыми группами из-за небольшой вместимости вагонов и действующих ограничений по коронавирусу. Бесплатные билеты разошлись в первые часы регистрации. Но есть возможность посетить "Поезд Победы", не выходя из дома: на сайте доступен 3D-тур.

Проект реализован творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы". Поезд находится в пути с 19 января. Из Москвы он отправился в Карелию, побывал в Ленинградской области, а после Вологды отправится в Ярославль.