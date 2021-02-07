Комздрав Петербурга сообщил, что эпидситуация позволяет возобновить диспансеризацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассмотрят возможность возобновления диспансеризации в медучреждениях города на фоне стабилизации эпидемической обстановки. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Комитет по здравоохранению собирается инициировать вопрос о возобновлении диспансеризации в Петербурге. Она была приостановлена 14 ноября 2020 года в связи с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Теперь ситуация стабилизировалась. Сложно переоценить значимость диспансеризации, которая играет ведущую роль в выявлении серьезных заболеваний, в первую очередь - онкологических и сердечно-сосудистых", - написал глава комздрава.

Лисовец отметил, что на минувшей неделе в стационары Петербурга поступило почти на 17% меньше пациентов с коронавирусом, чем неделей раньше. В ковидных стационарах остаются свободными 43,3% коек. По его словам, "в числе первоочередных задач - обеспечить в самые короткие сроки обратное перепрофилирование части инфекционных коек".

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил на своей странице "ВКонтакте", что возвращение стационаров к плановой работе начнется с 8 февраля. "Первыми неинфекционных пациентов примут Мариинская больница, нейрохирургический институт имени профессора Поленова и Детская городская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова. Медучреждения прошли дезинфекцию и подготовлены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора", - отметил Беглов.

По последним данным, в Санкт-Петербурге с начала эпидемии выявили 344 815 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 248 286 человек, умерли 10 081. За последние сутки в городе выявили 1 175 случаев заражения.