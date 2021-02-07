ВОЗ тревожит возможная неэффективность вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма

Ее спросили, обеспокоена ли она сообщениями о том, что вакцина AstraZeneca может быть неэффективной против южноафриканского штамма. "Да. Вариант [коронавируса] B.1.351 впервые был выявлен в ЮАР. В настоящее время проводится ряд исследований, направленных на изучение иммунной реакции организма, а также влияния вакцинации. Есть некоторые предварительные исследования, предполагающие снижение эффективности, но опять же эти исследования еще не полностью опубликованы", - отметила ван Керкхове. Она подчеркнула, что ее независимая экспертная группа в ВОЗ в понедельник проведет совещание, на котором обсудит эффективность вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма.

Специалист подчеркнула, что сложившаяся ситуация указывает на "крайнюю важность существования более одной безопасной и эффективной вакцины". "Мы не можем полагаться только на один продукт, и никто во всем мире не ставит себе такую цель. Так что это определенно то, что нам нужно продолжать продвигать вперед. Но опять же вакцины недостаточно. Очень важна вакцинация", - подчеркнула эксперт. Она также назвала важными карантинные меры в случае контактов с заразившимися инфекцией, что может остановить распространение болезни.

Ван Керкхове также рассказала про работу международной группы специалистов под руководством ВОЗ в Китае. Она отвергла предположение журналиста о том, что китайские власти якобы устроили шоу для экспертов. "Проводились очень хорошие консультации на местах. Между этой международной командой из 10 разных стран и китайскими коллегами происходит конструктивный обмен мнениями, изучаются самые ранние случаи [заболевания коронавирусом], проводятся исследования рынков. Они посещали [китайские] больницы", - отметила эксперт, выразив надежду, что в ближайшее время будут обнародованы результаты исследования.