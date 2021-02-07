Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к видео Михаила Шахназарова в YouTube

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала у компании Google восстановить доступ к видеоролику журналиста Михаила Шахназарова, опубликованному в YouTube. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Роскомнадзора.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием восстановить доступ к информации на YouTube-канале российского журналиста и писателя Михаила Шахназарова. Администрацией видеохостинга был ограничен доступ к видеоролику, размещенному 26 января на авторском канале "Шах и Мат" и посвященному обзору новостей в России. <...> Такие действия администрации YouTube нарушают право граждан России на свободный доступ к информации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в письме отмечается, что видеоролик посвящен анализу общественно-политической обстановки в России и не содержит запрещенной информации.

Роскомнадзор в сообщении на своем сайте обратил внимание "российских владельцев каналов на целесообразность перехода на российские видеоплатформы".