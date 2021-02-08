В Азербайджане начинается вакцинация от коронавируса лиц старше 65 лет

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса лиц в возрасте 65 лет и старше начинается с понедельника в Азербайджане.

Для организованного проведения процесса Агентство по обязательному медицинскому страхованию запустило специальный сайт, где с 5 февраля началась регистрация. Зарегистрированный гражданин получает СМС-приглашение на вакцинацию с указанием дня и часа. Система также будет автоматически определять дату и время получения второй дозы вакцины.

В Азербайджане вакцинация началась 18 января. Власти выбрали препарат CoronaVac, разработанный китайской компанией Sinovac Biotech. С ней заключен контракт на поставку 4 млн доз вакцины. По данным кабинета министров, в страну уже завезено 848 тыс. доз. Вакцина доставляется отдельными партиями, предварительно она проходит контроль на соответствие стандартам в специализированной лаборатории в Турции. Кроме того, в начале апреля в страну будут поставлены еще 2 млн доз рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения вакцины в рамках инициативы COVAX.

Согласно разработанной властями стратегии вакцинации на 2021-2022 годы, первый этап охватывает медработников, лиц старше 65 лет и сотрудников правоохранительных органов, привлеченных к противоэпидемическим мерам. На втором этапе вакцинацию пройдут лица с хроническими заболеваниями, входящие в группу риска, работники системы образования и соцсектора, сотрудники сферы транспорта, телекоммуникаций, почтовые и банковские работники.

По данным на конец минувшей недели, вакцинацию прошли уже 65 тыс. человек, в основном медики. Эта процедура является добровольной и бесплатной для населения.

Вновь за парту

С понедельника после почти четырехмесячного перерыва также возобновляются очные занятия в 5-9 классах общеобразовательных школ на всей территории республики, за исключением Баку, Сумгаита и примыкающего к столице Апшеронского района. По решению Минобразования в тех учебных заведениях, где площадь и плотность учащихся позволяют соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, очные занятия будут проходить в пятидневном режиме. В школах, где такие условия соблюсти невозможно, ученики будут посещать занятия три раза в неделю. В школах Баку, Сумгаита и Апшеронского района очные занятия начнутся с 15 февраля, если позитивная динамика эпидемической ситуации сохранится. Тогда же планируется открыть дошкольные учреждения. Очные занятия в начальных классах общеобразовательных школ возобновились 1 февраля.

Ситуация улучшается

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля прошлого года, первый пик эпидемии пришелся на июнь, второй - на ноябрь и декабрь. Суточный максимум числа заразившихся зафиксирован 13 декабря - 4 451 случай. С 18 декабря наблюдается постепенное снижение уровня заболеваемости. В течение последней недели суточный прирост ни разу не доходил до 200 случаев.

В связи с улучшением эпидемической ситуации правительство объявило с 18 января поэтапное смягчение карантинных ограничений. На первом этапе в 17 городах и районах страны, включая Баку, была отменена система СМС-разрешений на выход людей из дома, с 25 января открылись торговые объекты, кроме крупных торговых центров, парикмахерские, музеи и выставочные залы, возобновилось движение между городами и районами республики, а с 1 февраля вновь стали принимать посетителей кафе и рестораны.

По данным оперативного штаба при кабинете министров, с начала пандемии в Азербайджане выявлено 231 154 случая заражения коронавирусом, выздоровели 225 246 человек, умерли 3 158.