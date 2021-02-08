Синоптики сообщили, что жителям ЦФО не стоит ждать потепления в ближайшие дни

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Потепление в ближайшее время не придет в регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Температура будет ниже нормы на 7-12 градусов в течение всей рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Процессы, связанные и с адвекцией холодных воздушных масс, и с усилением антициклона в конце недели, не дают оснований полагать, что скоро потеплеет", - сообщил он.

По словам Вильфанда, до пятницы включительно температура в регионах ЦФО будет ниже нормы на 7-12 градусов. "Это очень холодная погода. К выходным температурный фон немного повысится, но все равно будет заметно ниже нормы", - отметил метеоролог.

В столичном регионе температура в течение рабочей недели будет ночью 30-16 градусов мороза, а днем - 18-11 градусов мороза. В других регионах ЦФО тоже установилась морозная погода. Так, в регионах Черноземья температура будет чуть выше в ночное время, чем в Москве, а днем - 15-18 градусов мороза, сообщил Вильфанд.