Байден намерен использовать все стадионы Национальной футбольной лиги США для вакцинации

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Администрация США намерена поддержать предложение Национальной футбольной лиги (НФЛ, профессиональная лига американского футбола в США) и использовать все ее стадионы для проведения вакцинации населения от нового коронавируса. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телекомпании CBS , фрагмент которого транслировался в воскресенье.

Президента спросили, намерено ли федеральное правительство поддержать предложение НФЛ и использовать все стадионы лиги для увеличения темпов вакцинации американцев. "Безусловно, мы используем [их]. Я скажу своей команде, что они доступны, и я считаю, что мы ими воспользуемся", - отметил глава государства. В данный момент жителей США вакцинируют на семи из примерно 30 стадионов НФЛ.

Байден также назвал чрезвычайной ситуацию, при которой в США примерно 20 млн детей продолжают учиться в удаленном режиме. "Я думаю о цене, которую придется заплатить многим моим внукам и вашим детям, - отметил глава государства. - Они через многое проходят".

В конце января президент подписал ряд указов, которые предусматривают оказание финансовой помощи местным властям из спецфонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, подготовку школ и университетов к возобновлению очного обучения, расширение тестирования на коронавирус и создание региональных центров вакцинации.