Возраст в XXI веке: что изменилось в нашем отношении к детству, зрелости и старению?

В России официально возраст молодежи повысили с 30 до 35. В 2019 году в Минздраве обсуждали возможность запретить продажу алкоголя и сигарет людям моложе 21 года. Если вспомнить об общественной установке на "активную старость" и внимании СМИ к теме эйджизма, то основные "возрастные" тенденции станут достаточно очевидны. Границы детства, юности и зрелости становятся все менее однозначными, а старости — отодвигаются. О чем мы говорим, когда мы говорим о возрасте? Интересно, что важность возрастной стратификации стали придавать относительно недавно — всего пару столетий назад. В эпоху Средневековья даже образованные люди зачастую понятия не имели, сколько им лет. Дело в том, что общество не могло сформулировать каких-либо ожиданий к возрастным группам, слишком сильна была разница между знатным человеком и простолюдином. Порядок жизни человека определялся его социальным статусом и функцией, которую он выполнял в обществе, а не количеством прожитых лет. Впрочем, и сегодня ответить на банальный вопрос о возрасте может быть не так просто.

"Человек восемнадцати лет может сказать "я совершеннолетний", а может — "я студент". Может сказать так: "Мне только 18 лет, но я разочарован, чувствую, что мне все мне надоело в этой жизни", — говорит Ольга Карабанова, доктор психологических наук, заведующая кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вопрос возраста — это еще и вопрос правового статуса, рода занятий, самочувствия, эмоционального состояния. Специалисты считают, что у каждого человека есть как минимум четыре возраста: хронологический, органический, социальный и психологический и между собой они обычно не совпадают. Хронологический возраст — это тот, что указан в документах (его еще называют паспортным или календарным). Органический отражает уровень физиологического развития, указывает в том числе на темпы возрастных изменений, связанных, к примеру, с пубертатом или старением. Социальный возраст определяется сравнением социальных достижений индивида (например, карьеры и семейного положения) со средними значениями по этим параметрам у разных возрастных групп. И наконец, возраст психологический, связанный с уровнем психического развития и зрелости когнитивных способностей человека. Стар и млад "Чем больше развито общество, тем больше шанс, что пожилые люди для него ценны, в том числе и в экономическом плане. Я думаю, что эйджизм сейчас преодолен в меньшей степени по сравнению с другими формами ущемления", — рассказывает научный руководитель Центра исследований современного детства института образования Высшей школы экономики доктор психологических наук, профессор Катерина Поливанова. В процессе исторического развития общества и старость, и детство подвергались жестокой дискриминации, в том числе геронтоциду и инфантициду (вспомним библейский сюжет об избиении младенцев). Далекие отголоски этих настроений живут в культуре и сейчас. Понятие "эйджизм" в социальных науках тоже не ново. По словам Ольги Карабановой, оно стало активно использоваться в социальных науках с конца 60-х. Попробуем разобраться, как устроена эта система.

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С психологической точки зрения отношение к пожилым людям в обществе может строиться по трем основным сценариям. Первый — сценарий упадка, когда старость ассоциируется исключительно с регрессом, слабостью и утратой гражданских прав. Именно этот сценарий, господствовавший на протяжении многих сотен лет, и породил геронтофобию, в основе которой находится страх смерти. Второй сценарий, наиболее распространенный в XIX–XX веках, постулировал старость как регресс с возможностью компенсировать потери с помощью внешних приспособлений — например, очков или слухового аппарата, и системы специальных социальных костылей. Третий сценарий — прогрессивный, в котором старость ассоциируется с мудростью, интеллектуальностью и опытностью и предполагается, что пожилые люди могут не только успевать за инновациями и переменами в обществе, но и быть их источником. Восприятие детства в обществе также менялось поэтапно. Ольга Карабанова рассказывает, что на начальном, "взрослоцентрическом", этапе дети воспринимались как маленькие взрослые, неспособные к самостоятельной жизни и лишенные большинства свойственных настоящим взрослым добродетелей. Начиная с эпохи Возрождения (и благодаря возросшей важности образования) детство становится отдельным жизненным этапом, подготовкой и репетицией настоящей, взрослой жизни. И только в XIX–XX веках детство признали как уникальный жизненный отрезок, а детский опыт и детские чувства стали важны для взрослых. "Давным-давно, когда люди бегали за мамонтами, были возрасты, которые были нужны обществу для выживания, и были возрасты, которые не были важны. Без детей и стариков можно было обойтись, они не были нужны для выживания. Отсюда вытекает неравенство возрастов", — считает Катерина Поливанова.

Новость о том, что возраст — подвижная, комплексная и подверженная влиянию массы факторов категория, давно не новость. Стоит хотя бы вспомнить, что шекспировской Джульетте всего тринадцать лет. И тем не менее, для того, чтобы строить хотя бы приблизительные прогнозы о будущем, важно отслеживать изменения, происходящие с нами прямо сейчас

Когда приходит старость? "Психологический возраст — это социокультурная категория, это и есть наше представление о возрасте. Двадцать лет — это детство? Юность? Зрелость? Эта категоризация будет определяться конкретной исторической эпохой, социальными и культурными условиями жизни", — говорит Ольга Карабанова. На то, какой возраст общество воспринимает как старость, влияет большое количество факторов, в первую очередь, конечно, ожидаемая продолжительность жизни, возможность быть активным и в физическом, и в социальном плане, фертильность, финансовая стабильность. "Современные пожилые люди взрослели, вступают в старческий возраст в иных условиях, чем когда они были детьми, у многих из них есть возможность жить активно, но все равно они воспроизводят модель поведения своих родителей, — объясняет Катерина Поливанова. — "Мне не надо", "мне маникюр не нужен", "мне парикмахер подешевле". Нужно, чтобы сменилось несколько поколений, тогда пожилые люди научатся радоваться жизни".

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Ольга Карабанова уверена, что изменение общественных представлений о возрасте непосредственно связано с развитием института образования. Чем больше времени человек тратит на то, чтобы освоить какую-либо профессию, тем дольше длится его молодость, а необходимость постоянно совершенствовать имеющиеся навыки и обретать новые, связанная с концепцией непрерывного образования, значительно отодвигает старость. "Сегодня о начале старения именно с психологической точки зрения говорят ближе к 75 годам. Нынешняя историческая эпоха характеризуется сломом наших прежних представлений о хронологии. Общество сейчас очень динамично", — говорит Ольга Карабанова. Как ребенок — это как? "В связи с возникновением информационного общества и новой графическо-визуальной культуры мы наблюдаем распад социальной структуры детства. Это связывается с тем, что сегодня информация становится общедоступной, меняется форма передачи информации", — считает Ольга Карабанова. Если раньше основным источником информации было слово — сначала устное, потом письменное, то теперь все большее значение обретает визуальная культура. В отличие от слова, требующего высокого уровня развития словесно-логического мышления и потому не всегда доступного детям, изображение интуитивно-понятно с первых лет жизни. Благодаря интернету и этой тенденции взрослые перестают быть для ребенка незаменимым источником знаний о мире (оставаясь тем не менее гарантом безопасности, теми, кто может удовлетворить потребность в эмоциональной близости и помочь упорядочить полученную информацию).

Современные дети далеко не всегда похожи на наши абстрактные представления о детстве. Традиционно инициация во взрослость была связана с раскрытием новых сфер знаний. Современный ребенок имеет мгновенный доступ к практически любым знаниям и чувствует за собой право громко и уверенно заявлять о своем мнении по огромному количеству вопросов, прежде для него недоступных. Кроме того, зачастую по многим вопросам (например, связанным с компьютером и другой электроникой) дети приобретают статус главных экспертов в семье. Мультфильмы, игры и приключенческая литература больше не являются атрибутом детства и зачастую интересуют взрослых гораздо больше, чем детей. "Мы спрашиваем: почему сегодня широко распространена тенденция инфантилизации, почему возникает устойчивая установка на отказ от взросления? Откуда культ "детскости"? Это связано с обесцениванием самого процесса взросления, сам процесс взросления больше не связывается с освоением культуры и процессом образования", — объясняет Ольга Карабанова. И что дальше? А дальше — увеличение ожидаемой продолжительности жизни, по крайней мере до 120 лет. "Жизнь как биологическое явление напоминает синусоиду: есть период детства, потом активная зрелость — взрослый возраст, потом биологическое старение и уход человека. Для того чтобы увеличить продолжительность жизни, нельзя искусственно увеличить один из периодов. Увеличение продолжительности жизни — это не удлинение процесса старения, в биологическом понимании это расширение всей синусоиды", — в 2018 году сказала, находясь на посту министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова (ныне руководитель Федерального медико-биологического агентства).

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