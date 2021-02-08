Южная Корея не исключает возможность закупки российской вакцины "Спутник V"

СЕУЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Республика Корея может рассмотреть вопрос о закупке российской и других вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Сеуле глава национального агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён.

По ее словам, учитывая возникшую неопределенность, связанную с появлением новых штаммов вируса и возможными проблемами с поставками вакцин, власти Южной Кореи "оставляют двери открытыми и рассматривают все вакцины", включая российскую "Спутник V".

О возможности закупок российской вакцины в Республике Корея начали говорить после появления информации о низкой эффективности британского препарата AstraZeneca против южноафриканского штамма нового коронавируса. Чон Ын Гён в этой связи отметила, что власти Южной Кореи ожидают дополнительную информацию от компании, а также ведут переговоры о дополнительных закупках американской вакцины Novavax.

Правительство Южной Кореи на данный момент договорилось о закупке не менее 55 млн доз вакцины у четырех зарубежных производителей и ведет переговоры о поставках еще 20 млн доз.

Вакцинация от коронавируса в Южной Корее стартует в феврале и будет бесплатной и исключительно добровольной. На первом этапе планируется привить медработников и лиц, непосредственно контактирующих с больными COVID-19. Массовая вакцинация граждан стартует в третьем квартале, к ноябрю власти рассчитывают сформировать у населения страны коллективный иммунитет.