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Путин 8 февраля проведет заседание Совета по науке и образованию

Президент также по видеосвязи поучаствует в выводе на энергетический режим работы самого мощного исследовательского реактора

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по науке и образованию, во время которого по видеосвязи поучаствует в выводе на энергетический режим работы самого мощного исследовательского реактора. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент начинает [неделю] с очень важной темы научно-технологического развития нашей страны, - заметил представитель Кремля. - Сегодня он проведет заседание Совета по науке и образованию".

По словам Пескова, "это всегда очень важное и субстантивное мероприятие". "На этот раз будет дан старт очень масштабному проекту высокопоточного реактора ПИК в Гатчине (Ленинградская область - прим. ТАСС), - уточнил пресс-секретарь. - Президент как раз даст команду на вывод этого реактора на энергетический режим работы и начало тестов".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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