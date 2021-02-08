Мурашко: около 25 тыс. студентов-медиков работают в "красной зоне" с пациентами с COVID-19

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Почти 25 тысяч студентов медицинских вузов, а также около 2 тысяч преподавателей, сегодня оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией непосредственно в "красной зоне". Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В настоящее время в оказании медицинской помощи принимают участие почти 60 тыс. студентов и 13 тыс. преподавателей. Из них 25 тыс. студентов и почти 2 тыс. преподавателей непосредственно работают в "красной зоне", - сказал он, выступая на Совете ректоров медицинских вузов.

Мурашко поблагодарил всех руководителей вузов, профессорско-преподавательский состав, а также студентов за отклик и помощь. "Без этой помощи в этот период нам было бы значительно тяжелее", - сказал министр. Он также отметил, что на пике в медицинской помощи нуждались 1,3 млн пациентов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 983 197 случаев заражения, выздоровел 3 472 091 человек, умерли 77 068. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.