В России хотят поставить памятник медикам, борющимся с коронавирусом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минздрав России и Сеченовский университет разрабатывают совместный проект по установке памятника медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, в том числе тем, кто умер при выполнении служебного долга. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"С целью увековечивания в истории российской медицины памяти о подвиге медработников, в том числе погибших, <...> запланировали совместный проект Минздрава России и Сеченовского университета по возведению памятника. Обсуждая этот проект, мы говорили о том, что он должен стать народным проектом, должен быть с участием каждого из нас, и сбор средств на его реализацию, конечно, было бы проще, если бы он [был установлен] на централизованно выделенные средства, это возможно. Но показать участие каждого из нас и, в том числе медицинского сообщества, нам показалось это более правильным направлением", - сказал он выступая на Совете ректоров медицинских вузов.

Мурашко отметил, что уже есть эскизы самого памятника, а также определено место для его установки. "Это будет таким элементом дани уважения ко всему медицинскому сообществу, которое принимало в этот период на себя высочайшую тяжелую нагрузку. Героизм и самоотверженность проявленные врачами и медсестрами будут навсегда запечатлены в одном моменте", - заключил глава Минздрава РФ.