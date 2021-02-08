В Чехии считают, что COVID-19 нанес стране больший урон, чем Вторая мировая война

ПРАГА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр образования по делам молодежи и спорта Чехии Яна Малачова утверждает, что эпидемия коронавируса и принятые на ее фоне социальные ограничения нанесли республике больший ущерб, чем Вторая мировая война. Слова политика привела в понедельник газета Mlada fronta DNES.

"Вся наша страна остановилась [в связи с введенными властями ограничительными мерами против распространения коронавируса], - подчеркнула она. - Даже Вторая мировая война не нанесла [республике такого урона], как COVID-19. В никакой иной [исторической] ситуации у нас не было того, чтобы дети не ходили в школы".

Перспективы возобновления обучения

Несмотря на то, что эпидемия коронавируса в Чехии не идет на спад, власти планируют изучить возможность постепенного возобновления занятий в школах и вузах. При соблюдении максимальных мер эпидемиологической безопасности это может произойти в течение ближайших недель. Об этом заявил в Facebook 7 февраля премьер-министр страны Андрей Бабиш.