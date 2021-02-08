В Чехии считают, что COVID-19 нанес стране больший урон, чем Вторая мировая война

ПРАГА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр образования по делам молодежи и спорта Чехии Яна Малачова утверждает, что эпидемия коронавируса и принятые на ее фоне социальные ограничения нанесли республике больший ущерб, чем Вторая мировая война. Слова политика привела в понедельник газета Mlada fronta DNES.
"Вся наша страна остановилась [в связи с введенными властями ограничительными мерами против распространения коронавируса], - подчеркнула она. - Даже Вторая мировая война не нанесла [республике такого урона], как COVID-19. В никакой иной [исторической] ситуации у нас не было того, чтобы дети не ходили в школы".
Перспективы возобновления обучения
Несмотря на то, что эпидемия коронавируса в Чехии не идет на спад, власти планируют изучить возможность постепенного возобновления занятий в школах и вузах. При соблюдении максимальных мер эпидемиологической безопасности это может произойти в течение ближайших недель. Об этом заявил в Facebook 7 февраля премьер-министр страны Андрей Бабиш.
"Это, конечно, большой риск, и мы должны все продумать", - подчеркнул глава кабмина.
В Чехии с 5 октября восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года. На этот раз он введен до 14 февраля. В республике сохраняется масочный режим и действуют жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. На нарушителей накладываются штрафы. Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию. С 30 января въезд иностранцев на чешскую территорию разрешен только в случаях крайней необходимости.