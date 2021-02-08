В Вологодской области в 3,5 раза увеличат число пунктов вакцинации от COVID-19

ВОЛОГДА, 8 февраля. /ТАСС/. Медучреждения Вологодской области увеличат количество пунктов иммунизации от коронавируса в 3,5 раза - с нынешних 42 до 150 кабинетов. К середине февраля в область поступит 25 тыс. доз вакцины, ее количество начинает превышать число желающих привиться, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"На прошлой неделе в область поступило еще 5 тыс. доз вакцины, на данный момент мы получили всего 16 тыс. доз. Сегодня ожидаем поступление еще 7 тыс. доз, до конца этой недели - еще 2,5 тыс. Итого к середине февраля общее поступление вакцины превысит 25 тыс. доз. Мы развернули 42 прививочных пункта во всех муниципалитетах. Прошу подготовить медучреждения к развертыванию третьей очереди прививочных пунктов и увеличить их количество до 150 во всех медучреждениях", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства, поручив рассмотреть также возможность организации работы прививочных пунктов в две смены.

По словам руководителя региона, на данный момент в области более 6,7 тыс. человек привито первым компонентом вакцины, 821 человек получил второй компонент вакцины и завершил иммунизацию. Записаться на вакцинацию можно через федеральный портал госулуг, по телефону горячей линии ближайшей поликлиники или через единый региональный колл-центр по номеру "122".

Как проинформировала заместитель губернатора Лариса Каманина, поступившая вакцина израсходована на 42%. "Количество прививок возросло с 200 в первую неделю вакцинации до 2 700 за последнюю неделю, что соответствует математической модели со сроком завершения иммунизации до 21 июля и охватом 60% населения. Приоритет - профессиональные группы риска, граждане старшего возраста. Мы готовы к открытию дополнительных пунктов и наращиванию темпов вакцинации", - сообщила Каманина.

Возврат в режим до пандемии

В области продолжает снижаться число заболевших и госпитализированных. Коэффициент распространения инфекции - 0,94, уровень летальности составляет 1,92%, что чуть ниже общероссийского показателя в 1,93%, моногоспитали загружены на 46% (неделю назад загрузка составляла 48%), сообщил губернатор.

"В связи с тем, что число госпитализированных снижается, мы продолжаем возвращать медучреждения в прежний режим работы до пандемии. С 1 февраля прекратил прием пациентов моногоспиталь на улице Северной в Вологде. Возвращаем его под ранее действующий хирургический корпус. С сегодняшнего дня поручаю прекратить прием пациентов моногоспиталя на базе Череповецкого роддома, освободить его полностью, все 300 коек. Провести дезинфекцию всех помещений, взять на контроль микробиологические смывы и после этого принять решение о его возобновлении его работы в обычном формате", - поручил глава региона.

На 8 февраля в области подтвержден 35 031 заразившийся коронавирусом, прирост за сутки - 254 случая. Выздоровели 30 259 человек, умер 671.

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