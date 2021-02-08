Путин попросил ректора МГУ "не наезжать на поэтов"

НОВО-ОГАРЕВО, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в шутку попросил "не наезжать на поэтов", отметив, что у них "достаточно фантазии". Так он отреагировал на слова ректора МГУ Виктора Садовничего о поэтах и математиках.

Перечислив на мероприятии в понедельник предложения по поддержке и развитию математических наук в России, Садовничий закончил выступление словами математика Давида Гильберта: "Он стал поэтом - для математика у него не хватало фантазии". "Я уверен, что у наших математиков хватит научной фантазии, чтобы справиться с задачами, которые вы поставили", - заключил ректор.

Отвечая ему, глава государства с улыбкой заметил: "Виктор Антонович, ну на поэтов не наезжайте". "У них достаточно фантазии", - заметил Путин.

Президент также с улыбкой поинтересовался: "У нас математики побеждают на конкурсе "Учитель года" не потому что конкурсную комиссию математик возглавляет, нет?" Получив отрицательный ответ, Путин со смехом добавил: "Слава богу, хорошо".

Педагог из Ростова-на-Дону, преподающий математику в частном "Лицее классического элитарного образования", Михаил Гуров стал абсолютным победителем конкурса "Учитель года-2020".