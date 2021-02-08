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Путин назвал День российской науки общим праздником всех граждан страны

Президент России заявил, что задачи технологического развития страны нужно решать совместными усилиями

НОВО-ОГАРЕВО, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает День российской науки общим праздником для всех россиян, поскольку задачи технологического развития страны нужно решать совместными усилиями.

Завершая заседание Совета по науке и образованию в понедельник, глава государства поздравил всех его участников с Днем российской науки, который отмечается 8 февраля. Путин отметил, что поздравляет с праздником "всех отечественных ученых, инженеров, студентов, школьников, всех граждан страны". По мнению президента, "это в полном смысле слова общий праздник".

"Решать задачи технологического развития мы сможем только вместе, объединяя усилия", - подчеркнул глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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