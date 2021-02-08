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Голикова заявила, что младенческая смертность в России в 2020 году снизилась на 8,2%

По данным вице-премьера, смертность от злокачественных новообразований снизилась на 1%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Показатель младенческой смертности, по предварительным данным, в 2020 году снизился на 8,2%. Об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

"За 2020 год, по предварительным данным, на 8,2% снизился показатель младенческой смертности. Кроме того, на 1% снизилась смертность от злокачественных новообразований или, как у нас принято называть, онкологических заболеваний", - сказала она.

Вице-премьер добавила, что общее число умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 9,3%, "в том числе на 9,8% от туберкулеза, от ВИЧ-инфекции на 9,1% и от внешних причин на 1,9%".

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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